Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tut sich am Freitag in einem an Impulsen armen Geschäft auf der Suche nach einer Richtung schwer. Nach zunächst festeren Notierungen, war der Leitindex SMI zwischenzeitlich in die Verlustzone abgerutscht und tendiert nun kaum verändert. Damit kann der SMI die Erholung vom Donnerstag vorerst nicht fortsetzen. Am Nachmittag warten die Anleger noch auf frische Daten zum US-Immobilienmarkt.

An den Finanzmärkten überwiegt die Unsicherheit, wohin die Reise in den kommenden Tagen gehen könnte. Die Sorge vor einer erneuten Korrektur sei auf den hohen Bewertungsniveaus nach wie vor gross, so ein Händler. Gleichzeitig sei der Risikoappetit am Donnerstag nach mehreren rückläufigen Handelstagen dank guter Konjunktur- und Unternehmensdaten an die Börse zurückgekehrt. Verhalten aufgenommen wurde der positive Entscheid im US-Repräsentantenhaus zur Steuerreform. Denn mit der Abstimmung im Senat stehe eine noch grössere Hürde bevor.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert bis 11.55 Uhr mit 0,01% leicht höher bei 9'147,61 Punkte und steht damit um 0,2% über dem Schlusskurs von letzter Woche. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst derzeit 0,03% auf 1'480,88 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,02% auf 10'496,93 Punkte ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus, elf im Plus und drei (Dufry, Vifor, CS) unverändert.

Bei den Blue Chips sind Richemont (-0,9%) ans ...

