BERLIN (dpa-AFX) - Am Berliner Flughafen Tegel berät der Aufsichtsrat über die seit Jahren verzögerte Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens in Schönefeld. Das Kontrollgremium trat am Freitagvormittag zusammen, um die Pläne für einen Ausbau des zu klein geratenen Neubaus zu präzisieren. Sechs Jahre nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin soll aber noch kein neues Datum genannt werden. Das könne möglicherweise bei einer Sondersitzung im Dezember geschehen, hieß es vor dem Treffen. Themen im Aufsichtsrat sind auch der Stand der Sanierungsarbeiten im neuen Terminal und der Wirtschaftsplan der Berliner Flughäfen für 2018. Die BER-Eröffnung ist wegen Planungsfehlern, Technikproblemen und Missmanagements schon sechs mal verschoben worden./bf/DP/jha

