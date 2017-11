München - Zuletzt drehten Eurolands Aktienmärkte an charttechnischen Unterstützungen fast schon mustergültig wieder nach oben, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick". Für eine weitere Erholung in Richtung der jüngsten Höchststände seien kommende Woche gute Stimmungsdaten sowohl der Unternehmen wie auch der Verbraucher wichtig: zum einen von Seiten der vorläufigen PMI-Einkaufsmanagerindices für November am Donnerstag im Euroland inklusive Deutschlands, zum anderen von Seiten des ifo-Geschäftsklimas am Freitag; schließlich auch noch bei Eurolands Verbrauchervertrauen am Mittwoch.

