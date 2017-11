Mannheim (ots) -



Nasskaltes Herbstwetter und Dicke-Jacken-Saison - jetzt ist die richtige Zeit, es sich Zuhause so richtig kuschelig zu machen! Warmes Kerzenlicht gehört ebenso dazu wie flauschige Wollsocken und eine dampfende Tasse Tee. Auch eine Wohnraumgestaltung mit Naturmaterialien trägt zu einer gemütlichen und natürlichen Atmosphäre bei - ganz im Sinn von Hygge. Dieses dänische Wort bedeutet "glücklich sein und es sich mit seinen Lieblingsmenschen gemütlich machen". Neben Kuschel-Kissen und Natur-Deko zaubern Böden mit Holzoptik und Naturstein mit rustikalem Flair Wohlfühlstimmung in die eigenen vier Wände. Noch intensiver erscheinen die natürlich warmen Farben von natürlichen Materialien mit stimmungsvoller Beleuchtung - so schaffen Sie sich ein wunderschönes und gemütliches Heim und vertreiben den Herbstblues!



"Besonders Travertinfliesen mit ihrer rustikalen Wirkung und den warmen, einladenden Farben eignen sich toll, um eine wohltuendes Ambiente zu schaffen," so Christiane von Betzold, Innenarchitektin und Kundenberaterin bei jonastone, dem Mannheimer Onlineshop für natürliche Steinböden. Die charakteristischen Poren, die warmen Farbtöne von Beige bis Nussbraun und die samtigen, getrommelten Oberflächen von Travertin schmeicheln dem Auge und somit auch der Seele. Aber auch die Optik heller Kalksteinfliesen mit ihren cremigen Farbtönen lässt eine angenehme Raumwirkung entstehen. Mit Fliesen in authentischer Holzoptik hält ebenfalls kuschelige Stimmung Einzug ins Zuhause. Charakteristische Holzmaserungen und lebendige Holzfarben sorgen für natürliches und rustikales Flair. Dank ihrer optimalen Wärmeleitfähigkeit spenden Naturstein- und Feinsteinzeug-Fliesen mit einer Fußbodenheizung zudem wohlige und langanhaltende Wärme.



So richtig warm ums Herz wird einem, wenn man das gemütliche Naturstein oder Holzoptik-Ambiente noch mit Accessoires intensiviert. Flauschige Kissen, natürliche Deko und viel stimmungsvolles Licht sorgen für zusätzliches Kuschel-Feeling und zaubern Hygge-Gemütlichkeit in Ihre vier Wände. In diesem behaglichen Zuhause ist es richtig schön, zu entspannen und mit Familie und lieben Freunden gesellige Stunden zu verbringen. Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens!



