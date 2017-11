Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1795 USD und damit in etwa so viel wie am Morgen. Verglichen mit dem Vorabend legte der Euro moderat zu. Nach Verlusten am frühen Morgen fing sich der Euro am Vormittag gegenüber dem Franken wieder und eroberte die Marke von 1,17 CHF zurück. Am Mittag geht die Gemeinschaftswährung ...

