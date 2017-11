Bochum (ots) - Mit dem Richtfest ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund auf gutem Wege, den For-schungsbau molekulare Protein-Diagnostik für die Ruhr-Universität Bochum fertigzustellen.



Helmut Heitkamp, Niederlassungsleiter des BLB NRW Dortmund, begrüßt als Bauherr und Gebäude-eigentümer die Richtfest-Gäste und hält fest: "Nach dem Spatenstich im November 2016 sind wir jetzt auf gutem Wege, das Gebäude für molekulare Protein-Diagnostik (ProDi) an die RUB im späten Herbst 2018 zu übergeben und zu vermieten. Um das Ziel zu erreichen, hatten wir den Generalun-ternehmer Ed. Züblin AG beauftragt, das Bauwerk zu errichten. Die Architekten und Ingenieure von Carpus+Partner AG erstellen für uns die Bauplanungen, damit die Gesamtnutzfläche von rund 4300 Quadratmetern nicht nur funktional gut gegliedert ist, sondern auch hoch modern ausgestattete For-schungsflächen für etwa 150 Mitarbeiter bietet und den Gesundheitscampus NRW in Bochum ästhe-tisch ansprechend abschließt."



Der BLB NRW hält voraussichtlich die Gesamtkosten von rund 51 Mio. EUR ein.



Der BLB NRW kontrolliert projektbegleitend neben den Bauterminen auch die Bauqualitäten und die Einhaltung der vom Verwaltungsrat genehmigten Gesamtkosten von rund 51 Mio. EUR. Diese Gesamt-kosten enthalten neben den reinen Baukosten auch Bauzeitzinsen und Risikovorsorge. Das Projekt wird als Forschungsbau gemeinsam vom Bund und Land NRW finanziert. Die Baumaßnahme ist eine von vielen, die der BLB NRW in Bochum umsetzt. "Ob Justizzentrum, die Erneuerung der I-Reihe am RUB-Campus oder hier der Gesundheitscampus mit dem ProDi. Bochum ist ein tolles Beispiel, wie wir mit öffentlichen Bau- und Sanierungsprojekten die Entwicklung eines Standorts positiv beeinflussen," sagt Gabriele Willems, Geschäftsführerin beim BLB NRW.



Der städtebauliche Eingang zum Gesundheitscampus NRW in Bochum



Der Forschungsbau ProDi der RUB wird als Eingangsgebäude zum Gesundheitscampus NRW in Bo-chum die "White-City" des städtebaulichen Masterplans, der das Ergebnis eines Wettbewerbs aus dem Jahre 2010 war, vollenden. Die weißen Fassaden verbinden die gesamten Gebäude auf dem Gesundheitscampus NRW in Bochum zur städtebaulichen Einheit. Dabei wird ProDi durch eine hori-zontal gegliederte weiße Aluminium-Fassade architektonisch betont. Der 54 Meter lange 40 Meter breite Gebäudekomplex besteht aus einem Labor- und einen Bürotrakt, die über Meeting-Points mit Blick in den natürlich belichteten Innenhof miteinander verbunden sind. Diese Kommunikationszonen werden demnächst sicherlich gerne von den Wissenschaftlern zum Austausch genutzt.



Zukunftsstandort der Forschungs- und Immobilienbranche



Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: "Dieses Bauwerk ist ein weiterer Meilenstein für die Stadt Bochum, auf ihrem Weg zu einem Zukunftsstandort der For-schungs- und Immobilienbranche."



Erhebliche Synergieeffekte zwischen Forschung und Anwendung werden erwartet



Ein wichtiges Ziel der Gesundheitsforschung ist es, Erkenntnisse aus der biomedizinischen Grundla-genforschung schneller zum Patienten zu bringen. Der Forschungsneubau ProDi schafft hierfür die passenden Strukturen, denn rund 150 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis wer-den hier künftig gemeinsam arbeiten können. "Von dieser Zusammenarbeit an einem Ort versprechen wir uns erhebliche Synergieeffekte zwischen Forschung und Anwendung, so können neue Erkennt-nisse schneller umgesetzt werden", betont Ulrich Schüller, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Bildung und Forschung



Es ist ein Meilenstein der Forschungsleistung der RUB



"Der Forschungsbau ist am Gesundheitscampus in ein ideales Umfeld eingebettet. Hier entsteht ein weithin sichtbarer Meilenstein unserer Forschungsleistung", freut sich Prof. Dr. Axel Schölmerich, Rektor der RUB, über den Baufortschritt. "Der Forschungsbau hat für uns eine doppelte Strahlkraft: Er steht für die internationale Ausrichtung der Proteinforschung in unserer Region und für die Zug-kraft der Gesundheitswirtschaft am Standort Bochum."



Der wissenschaftliche Background von ProDi



In einer alternden Gesellschaft werden Krebserkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen noch weiter zunehmen und das Gesundheitssystem enorm belasten. Durch Verbesserung der Diag-nostik, insbesondere früher Stadien, steigen die Heilungschancen enorm. Das senkt auch Kosten im Gesundheitswesen.



Im Forschungsbau für molekulare Proteindiagnostik (ProDi) werden neue, in PURE entwickelte Ver-fahren zur frühen Diagnostik von Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen in die klinische An-wendung überführt. "Bei Lungenkrebs konnten wir beispielsweise die hohe räumliche Auflösung der Label-freien Bildge-bung mit der molekularen Auflösung der Proteomanalyse kombinieren und dabei gezielter Biomarker identifizieren. Das ist in einer hochkarätigen Publikation in 2017 dokumentiert. Bei Blasenkrebs haben wir jetzt aktuell mit diesem Verfahren einen neuen vielversprechenden Biomarker entdeckt", erklärt Professor Dr. Klaus Gerwert. "Unser Ziel ist es, Label-freie, bildgebende Techniken zur Analyse von Tumorgewebe und einen Alzheimer-Bluttest zum Screenen von Frühformen in die klinische Anwen-dung zu bringen."



Daher soll auch die Gründung von "Start-ups" in ProDi unterstützt werden. Damit stellt das Institut ein Bindeglied zwischen universitärer Grundlagenforschung und Ausgründung in Unternehmen dar. "Dies soll einen gewichtigen Beitrag für den Strukturwandel im Ruhrgebiet leisten. Das Institut für molekulare Proteindiagnostik schlägt die Brücke zwischen Universität, Universitätskliniken und weite-ren Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft in Bochum." erklärt Professor Gerwert seine Hoffnun-gen für die Zukunft.



Im Forschungsbau ProDi werden Grundlagenforscher und Kliniker eng zusammenarbeiten. Derzeit sind sie noch über mehrere Standorte in und um Bochum verteilt. "Nur die enge räumliche Verzah-nung von grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Forschern in einem zentralen Institut wird eine erfolgreiche Umsetzung der Forschungsprogrammatik und einen schnellen Innovationstransfer in den klinischen Alltag ermöglichen." führt Professor Gerwert weiter aus. "Der Forschungsbau soll aber auch anderen Forschern und Klinikern der Universitätsallianz zur Verfügung stehen."



Der Forschungsbau war 2015 durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz bewilligt worden, nachdem der Wissenschaftsrat das Vorhaben "von überragender Bedeutung" zur gemeinsamen Bund-Länder-Förderung empfohlen hatte. Über vier Stockwerke verteilt werden die wesentlichen Forschungsschwerpunkte des Instituts, Biospektroskopie, Proteomanalyse, Bioinformatik und ein Studienzentrum, abgebildet.



Richtfest-Programmablauf :



- 10:00 Uhr Begrüßung durch Niederlassungsleiter Helmut Heitkamp, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund



Ansprachen:



- Ministerin Ina Scharrenbach, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW - Ulrich Schüller, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Bildung und Forschung - Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Stadt Bochum - Rektor Prof. Dr. Axel Schölmerich, Ruhr-Universität Bochum - Gründungsdirektor ProDi Prof. Dr. Klaus Gerwert, Lehrstuhl für Biophysik, Ruhr-Universität Bochum - Geschäftsführerin Gabriele Willems, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale



- Gegen 10:45 Uhr Pressefoto der Redner am Richtkranz vor dem ProDi Rohbau - Gegen 10:50 Uhr Hochziehen des Richtkranzes auf das Dach des ProDi Rohbaus, während Herr Jasikovic, der Polier der Firma Ed. Züblin AG, den Richtspruch hält. - Gegen 11:00 Uhr bietet Gründungsdirektor ProDi Prof. Dr. Klaus Gerwert ein Imbiss an.



Über den BLB



Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten und anspruchs-vollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Ent-wicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.



Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähiges Immobilienmanagement. In der part-nerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwal-tung, Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen.



Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Niederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLB NRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großer Ex-pertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.



OTS: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63580.rss2



Pressekontakt: Jörg Fallmeier Pressesprecher Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund Emil-Figge-Str. 91 44227 Dortmund Telefon +49 231 99535-250 Mobil: +49 173 279 5379 Joerg.Fallmeier@blb.nrw.de www.blb.nrw.de