Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.584,10 -0,03% +15,65% Euro-Stoxx-50 3.570,30 +0,15% +8,50% Stoxx-50 3.145,00 +0,11% +4,47% DAX 13.081,47 +0,26% +13,94% FTSE 7.397,06 +0,14% +3,56% CAC 5.347,05 +0,20% +9,97% Nikkei-225 22.396,80 +0,20% +17,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,67 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,05 55,14 +1,7% 0,91 -1,8% Brent/ICE 62,21 61,36 +1,4% 0,85 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,84 1.279,30 +0,3% +3,54 +11,4% Silber (Spot) 17,09 17,07 +0,1% +0,02 +7,3% Platin (Spot) 938,50 933,00 +0,6% +5,50 +3,9% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,02 +21,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Zwischenerholung vom Donnerstag, die den Nasdaq-Composite auf ein neues Rekordhoch geführt hatte, dürfte es zum Wochenausklang an den US-Börsen wieder leicht nach unten gehen. Gedämpft wird die Stimmung laut Marktteilnehmern von der jüngsten Entwicklung in der Russland-Affäre. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Sonderermittler Robert Mueller schon im Oktober die Organisatoren von Präsident Trumps Wahlkampagne unter Strafandrohung aufgefordert, alle Dokumente und Emails vorzulegen, die bestimmte Schlüsselbegriffe enthalten, die Bezug auf Russland nehmen. Für die Organisatoren der Kampagne sei das überraschend gekommen, zuvor hatten sie die Dokumente auf freiwilliger Basis übergeben. Der Dollar gerät mit dieser Nachricht auf breiter Front unter Druck.

An Konjunkturdaten werden nur die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Oktober veröffentlicht. Auf Unternehmensseite steht 21st Century Fox als mögliches Übernahmeziel im Blick. Aus informierten Kreisen verlautete, dass der Kabelnetzbetreiber Comcast an großen Teilen des Medienkonzerns interessiert sei. Der Kurs von 21st Century Fox steigt vorbörslich um fast 8 Prozent. Comcast werden noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +4,4% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Trotz Fortschritten bei der geplanten US-Steuerreform in den USA notieren Europas Börsen am Freitagmittag nur wenig verändert. Etwas gebremst wird der Markt vom wieder festeren Euro. Der italienische Aktienmarkt hinkt den übrigen europäischen Börsen hinterher. Hier belasten vor allem Verluste der Bankenaktien. Hintergrund sind Probleme der Banca Carige, die am Donnerstag das Kapital um 560 Millionen Euro erhöhen wollte, damit aber mangels Investoreninteresse scheiterte. Die Aktie ist am Freitag vom Handel ausgesetzt, was Börsenregulierer Consob damit begründet, dass es "Unsicherheiten" bei der Kapitalerhöhung gebe. Das Papier soll so lange ausgesetzt bleiben, bis es nähere Informationen gebe. Im europäischen Bankensektor zieren italienische Aktien das Ende. Unicredit verlieren 1,5 Prozent, Banca Mediolanum 1,2 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,4 Prozent. Banca Monte dei Paschi gewinnen dagegen 4 Prozent. Die Aktie wird erst seit einigen Wochen wieder gehandelt nach einer knapp einjährigen Aussetzung, während der das Institut mit Hilfe des italienischen Staates vor einer Pleite gerettet worden war. Für den Bankensektor geht es europaweit 0,6 Prozent nach unten. Für Vivendi geht es trotz nur mittelmäßiger Quartalszahlen um 3,8 Prozent nach oben, allerdings hat die Tochter Canal Plus positiv überrascht. Die Aktie des Spiele-Softwareproduzenten Ubisoft verliert dagegen 1,9 Prozent. Vivendi hat angekündigt, zumindest in den kommenden sechs Monaten kein Übernahmeangebot abzugeben. Mit einem Kurseinbruch von 33 Prozent fallen die Aktien des britischen Bau- und Facility-Management-Wertes Carillion auf. Die Briten hätten die Anleger gleich dreifach geschockt: mit einer Gewinnwarnung, einer unerwartet hohen Verschuldung und dem möglichen Bruch von Kredit-Covenants. Deutsche Börse profitieren mit einem Plus von 1,4 Prozent weiter von der Ernennung von Theodor Weimer zum neuen Chef des Börsenbetreibers ab Januar. Fresenius brechen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 4,8 Prozent ein. Um 1,1 Prozent nach oben auf 192,30 Euro geht es mit Munich Re. HSBC hat die Aktien der Munich Re auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 220 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Do, 17.15 % YTD EUR/USD 1,1793 -0,14% 1,1810 1,1772 +12,1% EUR/JPY 132,79 -0,06% 132,88 132,81 +8,0% EUR/CHF 1,1700 -0,13% 1,1716 1,1682 +9,2% EUR/GBP 0,8935 +0,15% 0,8921 1,1216 +4,8% USD/JPY 112,61 +0,09% 112,51 112,83 -3,7% GBP/USD 1,3200 -0,30% 1,3239 1,3202 +7,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach guten Vorgaben von der Wall Street haben die Aktienmärkte in Ostasien am Freitag mit kleinen Gewinnen, aber teils deutlich unter den Tageshochs geschlossen. In den USA hatten die Kurse von neuer Zuversicht bezüglich der geplanten Steuerreform profitiert. Sie nahm eine erste Hürde, denn der Entwurf wurde vom Repräsentantenhaus verabschiedet. In Sydney gewannen Fortescue 1,5 Prozent, weil sich am chinesischen Terminmarkt die Eisenerzpreise weiter erholten. In Hongkong setzte sich die Rekordjagd des Indexschwergewichts Tencent fort mit einem Plus im Späthandel von 3,0 Prozent. China Merchants Ports (-2,6 Prozent) litten weiter unter Wettbewerbsbedenken der chinesischen Regulierer. An den festlandchinesischen Börsen gaben die Kurse nach. Auslöser der Verkaufswelle war eine neue Warnung des Regulierers gewesen mit Blick auf die Kursrally des Spirituosenherstellers Kweichow Moutai (-4 Prozent). In Indien stiegen die Kurse und auch die Rupie zog an, weil das Land erstmals seit 14 Jahren wieder von einer Ratingagentur eine bessere Note erhalten hat. Moody's hatte das Rating von Baa3 auf Baa2 erhöht. Am Ölmarkt liefen die Preise von US- und europäischem Brentöl etwas auseinander. Während US-Öl etwas zulegte, tat sich beim Brent kaum etwas. "Berichte, wonach Russland noch nicht von der Notwendigkeit einer Verlängerung der Förderkürzungen überzeugt sein soll, wecken bei dem ein oder anderen Zweifel", kommentieren die Energieexperten der ANZ. Preistreibend beim US-Öl könnte gewirkt haben, dass die Keystone Pipeline im US-Bundesstaat South Dakota wegen eines Lecks abgeschaltet wurde, sagten Marktbeobachter. Am Devisenmarkt neigte der Dollar auf breiter Front zur Schwäche. Marktbeobachter taten sich mit Erklärungen dafür aber schwer. Einer meinte, neue Berichte über angebliche Verbindungen von US-Präsident Donald Trump mit Russland könnten hinter der Stimmungseintrübung für den Greenback stehen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weisen am Freitag im frühen Geschäft überwiegend noch etwas nach unten. Händler sprechen von einer durchgreifenden Entspannung, nachdem der Crossover noch vor kurzem neue Jahreshochs markiert hatte. Analysten bleiben dagegen noch skeptisch: "Risiko wird schon wieder nicht bezahlt", so ein Analyst mit Blick auf die niedrigen Spreads und Renditen im Bereich der Junk Bonds.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke Volkswagen spart bislang 1,9 Milliarde Euro

Die Marke Volkswagen hat in den vergangenen zwölf Monaten ihre Effizienz um 1,9 Milliarden Euro gesteigert. Das entspreche 96 Prozent des für 2017 gesetzten Ziels, teilte der Autobauer mit. Mit dem vor einem Jahr gestarteten "Zukunftspakt" will Volkswagen ab 2020 zu einem positiven Ergebniseffekt von jährlich 3,7 Milliarden Euro kommen und die Marke deutlich wettbewerbsfähiger machen.

BNP-Chairman äußert sich nicht zu Commerzbank-Spekulationen

Der Chairman der französischen Bank BNP Paribas wollte bei einer Podiumsdiskussion nicht näher auf die Frage nach dem Interesse seines Instituts an der Commerzbank eingehen. "Wir sind gute Freunde", sagte Jean Lemierre mit Blick auf Commerzbank-Chef Martin Zielke. "Wir sind auch Wettbewerber", merkte Lemierre beim European Banking Congress in Frankfurt an. "Kein Kommentar", fügte er hinzu.

Gigaset sieht sich nach neun Monaten im Plan

Der Telefonhersteller Gigaset hat in den ersten neun Monaten weniger verdient und ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Dennoch sieht sich das Unternehmen auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Die Verbesserung des Produktportfolios habe sich im dritten Quartal 2017 ausgezahlt, hieß es.

Ryanair-Piloten in Deutschland wollen Tarifverhandlungen

Die deutschen Piloten des Billigfliegers Ryanair wollen CEO Micheal O'Leary zu Tarifverhandlungen bewegen. Sie haben zu diesem Zweck mit Unterstützung der Vereinigung Cockpit (VC) eine Tarifkommission gegründet, die mit der Airline über Einzelheiten eines Tarifvertrags verhandeln will, wie VC mitteilte.

Roche erhält in USA weitere Zulassung für Gazyva

