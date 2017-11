Zürich - Zusammen mit UK-Finance.org organisiert Spitch am 5. Dezember um 12 Uhr (MEZ) ein Webinar zum Thema "Using Voice Technology to achieve MIFID II Compliance". Dieses Webinar richtet sich primär an Firmen, die sich aktuell mit der Umsetzung von MIFID II Anforderungen beschäftigen müssen und sich daher mit Voice-Recording und entsprechenden Compliance Massnahmen auseinandersetzen.

Im Laufe des Webinars präsentieren und besprechen Experten von Spitch und UK-Finance-Org die folgenden Themen:

Innovative Sprachtechnologien, die zur Einhaltung von sicherheitsbezogenen und regulatorischen Vorgaben verwendet werden können. Das Team stellt einige aktuelle Anwendungsfälle und Funktionen vor und erläutert den Business-Nutzen und Best Practices Beispiele. Auch die Zukunftsaussichten für eine vollständig automatisierte Compliance-Überwachung werden besprochen.

Anwendungsfall 1. Automatische Spracherkennung (ASR)/Speech-to-Text: Übertragung ...

