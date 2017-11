Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Draghi: Lockere EZB-Geldpolitik weiter notwendig

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht sich nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi in der Pflicht, ihre sehr lockere Geldpolitik fortzuführen, obwohl sich das Wirtschaftswachstum zuletzt weiter verstärkt hat. Noch sei der grundlegende Inflationsdruck nicht stark genug, was vor allem an einem schwachen Lohnwachstum liege, sagte Draghi beim European Banking Congress in Frankfurt. Die Geldpolitik der EZB werde aber dazu beitragen, diese Schwäche zu überwinden, die auf verschiedenen Arbeitsmarktfaktoren beruhten.

Banker loben vorsichtige Gangart der EZB

Die Chefs zweier europäischer Großbanken haben die vorsichtige Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik gelobt. Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, sagte, die Vorsicht der EZB werde ihre Geldpolitik letzten Endes zu einem Erfolg machen. Der Chef von BNP Paribas, Jean Lemierre, lobte die EZB dafür, bisher keinen Endtermin für ihr Wertpapierankaufprogramm APP genannt zu haben.

Merkel betont Willen zur Bildung von Jamaika

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz der Unterbrechung der Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition entschlossen für eine Einigung auf ein solches Bündnis gezeigt. Bei ihrem Eintreffen zur Wiederaufnahme der Gespräche im Kreise der Parteichefs am Vormittag in Berlin räumte die CDU-Chefin ein, es sei "nicht ganz trivial, die Enden zusammenzubringen". Sie gehe aber "mit dem Willen trotz aller Schwierigkeiten in diese Verhandlungen", den Wählerauftrag zur Bildung einer Regierung "auch umzusetzen".

Umfrage: Deutliche Mehrheit für Neuwahlen, falls Jamaika scheitert

In der deutschen Bevölkerung gibt es laut einer neuen Umfrage eine deutliche Mehrheit für Neuwahlen, falls die Gespräche über eine Jamaika-Koalition scheitern. Sollte das Bündnis aus Union, FDP und Grünen am Ende nicht zustande kommen, sprechen sich laut dem neuen "ZDF-Politbarometer" 68 Prozent für Neuwahlen aus, während 29 Prozent dagegen sind.

May erwartet positive EU-Reaktion auf Angebot in Brexit-Verhandlungen

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die EU-Staats- und Regierungschefs im Dezember grünes Licht für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen über die künftigen Beziehungen geben. Sie erwarte, dass die EU "positiv" auf britische Vorschläge reagiere, "damit wir zusammen vorankommen", sagte May am Freitag beim EU-Sozialgipfel im schwedischen Göteborg. Ihr Ziel sei "das bestmögliche Ergebnis" für die Menschen in Großbritannien und im Rest der EU.

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss steigt im September

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im September weiter erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) kletterte der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 37,8 (Vormonat revidiert: 34,5) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg auf 35,2 (29,4) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 193,8 (187,4) Milliarden Euro zunahmen und die Einfuhren auf 158,7 (158,1) Milliarden Euro.

Weniger Baugenehmigungen seit Jahresbeginn

Trotz des erhöhten Wohnungsbedarfs ist die Zahl der Baugenehmigungen im bisherigen Jahresverlauf rückläufig. Von Januar bis September wurden in Deutschland mit 256.800 um 7,0 Prozent oder 19.500 weniger Baugenehmigungen von Wohnungen erteilt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nahm die Zahl im dritten Quartal um 6,5 Prozent ab.

