Der deutsche Photovoltaik-Zulieferer und der chinesische Waferhersteller wollen die mit einer innovativen Beschichtung die Waferausbeute um drei Prozent erhöhen. Die Zelleffizienz soll damit um 0,05 Prozent verbessert werden.Heraeus Photovoltaics kooperiert mit dem chinesischen Waferhersteller Rietech Solar. Das Produkt "HeraGlaze" des deutschen Photovoltaik-Pastenherstellers solle im Zuge der Zusammenarbeit in der Massenproduktion eingesetzt werden, wie es am Freitag hieß. Die Beschichtung der Wafer von Rietech Solar mit der in diesem Jahr entwickelten Paste erhöhe die Waferausbeute um drei Prozent ...

