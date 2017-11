Volkswagen investiert in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Der größte Teil davon fließt in die Elektrizifierung und Hybridisierung aller Konzernmodelle. Die Serienproduktion von E-Autos solle im Werk Zwickau in Sachsen starten, teilte VW am Freitag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung weiter mit.

