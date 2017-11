Der Elektroauto-Pionier Tesla will den traditionellen Herstellern wie Daimler jetzt auch bei Nutzfahrzeugen das Wasser abgraben. Umjubelt von seinen Anhängern stellte Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles das mit Spannung erwartete vollelektrische Schwerlaster-Modell Tesla Semi vor. Die Gesamtkosten pro Meile -...

Den vollständigen Artikel lesen ...