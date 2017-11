Zürich - Die Aktien der Zehnder Group notierten am Freitag auf dem höchsten Stand seit einem Jahr, nachdem am Morgen der aktivistische Investor Veraison seinen Einstieg gemeldet hat. Die Beteiligungsgesellschaft hat über seinen Engagement Fund 3,17% der Stimmrechte an Zehnder erworben. Dies entspricht 622'707 Namenaktien A und 5,30% des Aktienkapitals, wie Veraison am Freitag mitteilt. Zuvor hatte Veraison laut den Meldungen der SIX über bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften keine Meldeschwelle überschritten.

"Wir sind vom langfristigen Wertpotential von Zehnder überzeugt", kommentierte Gregor Greber von Veraison in einer E-Mail gegenüber AWP das Engagement. Mit dem Management und dem Verwaltungsrat stehe man in Kontakt und es würden Gespräche geführt. Der Inhalt werde jedoch vertraulich behandelt, so Greber weiter. Ob der Anteil weiter ausgebaut werde, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beantworten.

Zehnder-CFO René Grieder kommentierte die Beteiligung ebenfalls.

