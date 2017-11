Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Börsentermine, die in der 47. Börsenwoche, vom 20. bis zum 24. November 2017, auf der Agenda stehen. Im Fokus steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed), welches am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Donnerstag bleiben die Börsen in Japan und in den USA feiertagsbedingt geschlossen.