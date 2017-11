In den USA wurde ein Jahrzehnte alte Regelung gekippt, die Zusammenschlüsse in der Medienbranche beschränkte. Die betroffenen Konzerne strecken nun ihre Fühler aus. Die Demokraten toben.

In den USA gibt es künftig weniger Hindernisse für Zusammenschlüsse in der Medienbranche. Die Rundfunkaufsichtsbehörde FCC kippte in der Nacht zum Freitag unter anderem die 42 Jahre alte Regelung, dass ein Medienkonzern nicht gleichzeitig eine Zeitung und einen TV-Sender besitzen darf. Zudem stimmten die Regulierer etwa dafür, dass ein Konzern zusätzliche Fernsehsender in ein- und demselben Markt erwerben darf und damit eine stärkere Stellung einnehmen kann.

Bei den Demokraten stieß die Entscheidung der von Republikanern dominierten Behörde umgehend auf Kritik. "Hier geht es darum, ...

