Der "Zukunftspakt" ist nach VW-Betriebsratschef Osterloh "eine Erfolgsgeschichte". Gesetzte Effizienzziele werden wohl teils weit vor Frist erfüllt. Darum will der Konzern nun massiv in die Zukunft investieren.

Volkswagen investiert in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Der größte Teil davon fließt in die Elektrizifierung und Hybridisierung aller Konzernmodelle. Die Serienproduktion von E-Autos solle im Werk Zwickau in Sachsen starten, teilte VW am Freitag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung weiter mit und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Trotz der hohen Ausgaben solle die Nettoliquidität bei mehr als 20 Milliarden Euro bleiben.

