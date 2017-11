Karlsruhe (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Fünf Prozent des Tagesumsatzes werden für Bildung von Kindern und Jugendlichen gespendet.



Am Freitag, 24. November, ist bei dm GIVING FRIDAY. Das Unternehmen spendet fünf Prozent des Tagesumsatzes an verschiedene Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Jeder einzelne dm-Markt hat entschieden, welche gemeinnützige regionale Initiative er unterstützen möchte. "Kunden, die am 24. November bei uns einkaufen, zahlen selbstverständlich den selben günstigen Dauerpreis wie an allen Tagen. Was es dazu gibt, ist eigentlich unbezahlbar: die schöne Gewissheit, gemeinsam zu helfen", erklärt Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Ganz unter dem Motto givingisthenewblack sammelt dm alle Eindrücke von Kunden und Mitarbeitern aus den mehr als 1.850 dm-Märkten in den Sozialen Netzwerken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dm.de/givingfriday.



dm macht den Unterschied



Am letzten Donnerstag im November feiern die US-Amerikaner "Thanksgiving". Die meisten von ihnen nutzen den darauffolgenden Freitag als Brückentag und beginnen mit ihren Weihnachtseinkäufen. Händler werben mit Rabatten und Aktionen. Am 24. November ist dm statt mit Rabatten mit Gaben für den guten Zweck dabei. "Wir möchten, dass unsere Kunden immer günstig bei uns einkaufen können. Daher bieten wir verlässliche Dauerpreise und beteiligen uns nicht an Rabattschlachten", ergänzt Mario Bertsch, Bereichsverantwortlicher Nationale Kommunikation, das Konzept. "Passend zur Vorweihnachtszeit möchten wir mit dem Einkauf etwas Wertschöpfendes verbinden und das Geben in den Mittelpunkt stellen", sagt Marina Schlattmann, Projektmanagerin Nationale Kommunikation bei dm, "und so entstand die Idee zu diesem ganz besonderen Tag."



Black Box - Highlight-Produkte der Lieblingsstars An diesem Tag gibt es auch für die Kunden wieder etwas ganz Besonderes: Fünf Internet-Stars haben ihre Lieblingsprodukte von dm-drogerie markt in jeweils eine Black Box gepackt. Die Boxen gibt es exklusiv in limitierter Stückzahl ab dem 24. November in allen deutschen dm-Märkten und Online unter dm.de.



Zu dm-drogerie markt



Sich in der Gesellschaft einzubringen und diese positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dm-drogerie markt. Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Deutschen Kulturförderpreis. Wichtigster Baustein des bürgerschaftlichen Engagements sind unterstützende Aktivitäten für regionale und lokale Initiativen im Umfeld der dm-Märkte. 2017 trägt dm zum Diskurs unserer offenen Gesellschaft bei. Mit der alverde-Reihe "In welcher Welt wollen wir leben?" gibt dm Denkanstöße und Impulse. Darüber hinaus unterstützt dm die bürgerschaftliche Initiative "Die offene Gesellschaft", die sich für die Bewahrung und Stärkung unserer Gesellschaft in Deutschland einsetzt und am 17. Juni 2017 alle Bürger dazu aufgerufen hat, sich in Form des Social Dinings in der Öffentlichkeit für unsere Werte einzusetzen. Seit 2009 stärkt dm mit "Singende Kindergärten", dem kostenfreien Weiterbildungsprojekt für Erzieherinnen und Erzieher, bei Verantwortlichen und Kindern den Mut zur eigenen Stimme. 2.700 Kindergärten und 5.400 Erzieher haben bereits an "Singende Kindergärten" teilgenommen.



OTS: dm-drogerie markt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50659.rss2



Pressekontakt: dm-drogerie markt Herbert Arthen Tel.: 0721 5592-1195, Fax: 0721 62514-90 E-Mail: herbert.arthen@dm.de www.dm.de