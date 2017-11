FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will in den nächsten fünf Jahren mehr als 34 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren investieren. Hohe Summen sollen dabei auch in neue Mobilitätsdienste und die Digitalisierung fließen, wie der VW-Aufsichtsrat entschied. Der größte Teil der bis Ende 2022 vorgesehenen Investitionssumme werde in die Elektrifizierung aller Modelle gesteckt.

"Mit der nun verabschiedeten Planungsrunde schaffen wir die Voraussetzungen, Volkswagen bis zum Jahr 2025 zur weltweiten Nummer Eins in der Elektromobilität zu machen", bekräftigte CEO Matthias Müller die Zielsetzung des Konzerns.

Im September hatte VW angekündigt, bis spätestens 2030 alle Automodelle mit elektrischem Antrieb anbieten zu wollen. Bis 2025 sollen die Konzernmarken mehr als 80 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, davon rund 50 rein elektrisch. In die Elektromobilität sollten über 20 Milliarden Euro investiert werden, hieß es seinerzeit.

