Nach der Verkündung der Sparpläne bei Siemens herrscht bei den Mitarbeitern Fassungslosigkeit: Die Gewerkschaft stimmt sich auf einen Arbeitskampf ein. Siemens-CEO Kaeser hatte dagegen einen angenehmen Termin vorgezogen.

Der Queen einmal die Hand schütteln, das würden viele gern. Und so nutzte auch Siemens-Chef Joe Kaeser am Donnerstag die Chance, das Staatsoberhaupt in einem Siemens-Windkraftwerk in England zu empfangen. Das Problem dabei: Das Timing war denkbar ungünstig. Zur selben Zeit nämlich musste seine Personalchefin Janina Kugel den Arbeitnehmervertretern - und später der Öffentlichkeit - die Pläne für den Abbau von weltweit 6900 Arbeitsplätzen verkünden.

Unglücklich sei das zeitliche Zusammentreffen, wird im Umfeld von Siemens eingeräumt. Allerdings sei der Besuch schon sehr lange geplant gewesen. Hull ist in diesem Jahr britische Kulturhauptstadt, und wer versetzt schon gern die Queen.

Zudem, wird in Industriekreisen betont, habe schon immer der Personalvorstand ...

