Rawa ist der Name der letzten Kleinstadt, die vom IS gehalten wurde. Das irakische Verteidigungsministerium gab nun die erfolgreiche Rückeroberung bekannt. Damit ist es allerdings noch nicht vorbei: Es geht in die Wüste.

Irakische Truppen haben mit Unterstützung der US-geführten Koalition die letzte vom IS gehaltene Kleinstadt erobert. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Bagdad am Freitag mit. Wenige Stunden zuvor hatte das Ministerium bereits erklärt, Militäreinheiten und Stammeskämpfer seien in die westlichen Viertel von ...

