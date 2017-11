Erfurt (ots) - Mit dem "Goldenen Kompass" wird am 29. November das KiKA-Kulturformat "Schnitzeljagd - Mit Christus um die Welt" ausgezeichnet. Bereits zum 16. Mal findet die Preisverleihung des christlichen Medienpreises durch den Christlichen Medienverbund KEP e.V. in Berlin statt.



"Hinter den Abenteuern und Erlebnissen des Reporter-Duos Amy und Ben steht eine große Ambition: Wir wollen umfassend die Vielfalt und Lebendigkeit des christlichen Glaubens weltweit vermitteln, damit aber auch von der kulturellen Vielfalt der Welt erzählen. Ein besonderer Blick in die Welt des Glaubens, die Würdigung durch den 'Goldenen Kompass' ehrt das ganze an diesem umfangreichen Projekt beteiligte Team." freut sich Dr. Matthias Huff, KiKA-Redaktionsleiter Nonfiktion über den Goldenen Kompass.



"Diese KiKA-Produktion ist in mehrfacher Hinsicht vorbildlich. Sie ist kreativ, zeichnet ein differenziertes Bild - und obendrein erklären die Protagonisten den christlichen Glauben auch noch so, dass ein Kind ihn versteht. Bitte mehr davon!", sagt Christoph Irion, Geschäftsführer des Christlichen Medienverbundes KEP.



Zum Inhalt des Kulturformats



Von der gigantischen Jesus-Straßenparty in Sao Paulo bis zur stillen Andacht der rumänischen Nonne Gabriela - "Schnitzeljagd - Mit Christus um die Welt" vermittelt Kindern die Geschichte des Christentums umfassend und nimmt sie mit auf die Suche nach der Faszination der mit über zwei Milliarden Gläubigen größten Weltreligion.



Um das Geheimnis des Christentums zu lüften, tritt die junge Schauspielerin und Moderatorin Amy Mußul an die Seite des erfahrenen Schnitzeljägers Bernhard "Ben" Blümel. Beide liefern sich einen Wettlauf um die Welt. Hautnah begegnen sie dem Boom des Christentums in Afrika und Südamerika: Während Ben in Nigeria eine Megachurch erkundet, deren Gottesdienste jeden Sonntag eine Viertelmillion Gläubige besuchen, erlebt Amy in Sao Paulo die riesige Straßenparade "Marcha Para Jesus".



Zusätzlich visualisieren aufwändige Animationen historische und biblische Ereignisse und theologische Begrifflichkeiten. Und Kinderporträts zeigen, das auch junge Menschen weltweit heute noch Zugang zum christlichen Glauben finden. Die zwölf Kinder, die Ben und Amy auf ihrer Reise treffen, stellen am Ende in einer modernen Weise als die neuen Jünger Christi das letzte Abendmahl nach.



Preisgekröntes Format



Die Doku-Reihe "Schnitzeljagd" wurde bereits 2011 mit dem renommierten Grimme-Preis für "Schnitzeljagd im Heiligen Land" ausgezeichnet. Die vierteilige Serie bringt Kindern die drei Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum näher.



Im Jahr 2014 stand das Land Polen und seine besondere Beziehung zu Deutschland im Fokus. Die daraus entstandene Reportage "Schnitzeljagd durch Polen" wurde mit dem Sonderpreis "Journalistisch WERTvoll" im Bereich elektronische Medien im Rahmen des Katholischen Medienpreises bedacht.



KiKA zeigt die vier 50-minütigen Folgen des Kulturformats, eine Produktion von Crossmedia / IFAGE unter der Regie von Christian Heynen, ab dem 2. Dezember um 20:10 Uhr immer samstags in der Advents- und Weihnachtzeit. Produzent war Volker Schmidt-Sondermann in Zusammenarbeit mit Melanie Weiß(Producer). Auf kika.de sind alle Folgen abrufbar sowie zusätzlich eine Hörfilm-Fassung (Audiodeskription) für Kinder mit Hörbehinderung. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Anna-Maria Leistner und Dr. Matthias Huff.



