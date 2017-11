Nach dem Weinstein-Skandal müssen Herr K. und seine männlichen Kollegen an einem Gender-Awareness-Workshop teilnehmen. Während sie auf die Moderatorin warten, geben sie ihre Meinung über das Thema zum Besten.

Seit einer Stunde sitzt die Herrenrunde nun sehr gleichgeschlechtlich beieinander. Herr K. und seine fünf Kollegen warten auf die Moderatorin ihres Gender-Awareness-Workshops. Aber niemand kommt. Im fensterlosen Konferenzraum 2-14/4302/IV ist nur das Wimmern der Klimaanlage zu hören, bis sich der braun gebrannte Berger aus dem Marketing ein Herz fasst: "Sind wir nach diesem Harvey Weinstein jetzt alle wieder Kriminelle?"Er schaut sich hilfesuchend um. "Gibt doch auch ... äh ... also ... einvernehmlichen Sex."

Alle starren ihn über die weihnachtliche Keksmischung hinweg an. "Klar, vor allem mit Ihren Messe-‚Praktikantinnen', was?", lästert Koslowski und malt die Apostrophe in die Luft. "Was wir natürlich noch mehr brauchen als diesen Workshop, sind Ihre ewigen sexistischen Witzchen", mault Schmidt-Scheckenbach, der mit seiner Controller-Seele und den unsäglichen Strickpullundern eh nie eine abkriegt, denkt sich Herr K. Aber das sagt er jetzt lieber nicht.

Vielleicht ist ja gerade so was wie Geschlechter-Teamspirit gefragt. Und vielleicht ist der große Spiegel an der ...

