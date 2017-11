Yingkou, China (ots/PRNewswire) - Yingkou, der erste Handelshafen in Nordost-China, hat sich 1861 für Ausländer geöffnet und rückt jetzt als Teil einer neuen Freihandelszone wieder ins Rampenlicht.



Sieben Monate nach der Genehmigung der Zentralregierung, dass die Yingkou-Region zur chinesischen (Liaoning) Pilot-Freihandelszone gehören darf, ist der Kapitalzufluss in der Region schnell angestiegen.



Bis zum 10. November wurden ca. 1.765 neue Unternehmen mit einem Gesamtstammkapital von 86,9 Milliarden Yuan gegründet. 21,26 Milliarden Yuan dieser Gesamtsumme kamen von ausländischen Investoren.



Das Israel National Medical Center (INMC) hat sich entschlossen, mit Chinda Gene in Yingkou in das erste chinesische Institut mit Spezialisierung in Hochtechnologiemedizin mit zu investieren. Das Angebot des Instituts umfasst Kinderrehabilitation, künstliche Befruchtung sowie Fernbetreuung von israelischen Fachleuten.



Yang Fan von Chinda Gene schreibt die schnelle Entscheidung vom INMC der beeindruckenden Effizienz der lokalen Regierung und des strategischen Standorts der Klinik zu, der dem Unternehmen einen einfachen Zugang zum Markt von Nordostasien ermöglicht.



"Yingkous Geschäftsumgebung ist sehr offen. Das Management der Yingkou-Region fühlt sich unserer Meinung nach sehr verantwortlich. Daher hat das INMC sich entschieden, hier seinen Hauptsitz zu haben", sagte Yang.



Yin hongwei, Direktor von Tiannian Medical Service, einem anderen neu gegründeten Unternehmen mit einem Stammkapital von 5 Milliarden Yuan, kommentierte, dass seine Investition in Yingkou auf Nordostasien abzielen würde.



In den Augen von Zhao Changfu, oberster Leiter der Stadt Yingkou, sind der Hafen von Yingkou und die aufkeimende Freihandelszone die "beiden Flügel", auf denen die Wirtschaft vor Ort in die Höhe steigen wird.



Mit einer Umschlagskapazität von 352 Millionen Tonnen, der achtgrößten in China, integriert sich der Hafen von Yingkou schnell in Chinas Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative). Über die Transportanbindung mit Schiffen und der Bahn ist der Hafen nicht nur gut an Russland und andere europäische Länder, sondern auch an die Mandschurei, an Südchina und ASEAN angeschlossen.



Um seine globale Kompetenz zu verbessern, hat die Yingkou-Region im Juni einen Rahmenvertrag mit der Imperial County FTZ Management Corporation aus Kalifornien unterzeichnet, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Produktion, Verarbeitung, Handel und Logistik zu fördern.



Da die Stadt die Überprüfungsverfahren für Unternehmen radikal eingeschränkt und seine Dienste optimiert hat, konnte die Gewerbeerlaubnis laut Yin Hongwei in nur einem Tag erteilt werden. "Yingkou ist wirklich effizient", sagte er.



