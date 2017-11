Bern (ots) -



Der Best Of Swiss Apps Award zeichnet erfolgreiche App-Projekte

der Schweiz aus. Anlässlich der am 15. November 2017 stattgefundenen

Preisverleihung erhielt die App Wetter-Alarm Gold in der Kategorie

"User Experience" und Bronze in der Kategorie "Functionality". Den

Preis sehen die Betreiber als Anerkennung der Nutzerbedürfnissen

angepassten App. Insbesondere die Integration von zwischenzeitlich

über 150 Livecams trug zum Erfolg bei. Die hochauflösenden, meist im

360°-Format aufgenommenen-Bilder werden laufend aktualisiert. Sie

ermöglichen, zusammen mit detaillierten Wetterinformationen und

Prognosen, ein umfassendes Bild der Wetterlage.



Neben dem Zugang auf die Livecambilder liefert Wetter-Alarm

konkrete Präventionstipps. Der Abonnent erfährt dadurch, wie er sich,

sein Auto oder sein Haus bei ausserordentlichen Wetterlagen am besten

schützt. Über eine Million Kunden weisen darauf hin, dass die

Naturgefahrenprävention in der Schweiz zunehmend an Bedeutung

gewinnt. So warnt Wetter-Alarm regelmässig vor sich abzeichnenden

Unwettern.



Die App Wetter-Alarm ist kostenlos für iOS und Android erhältlich

und funktioniert sowohl auf Smartphones wie auch auf Tablets.

www.wetteralarm.ch/app



Wetter-Alarm ist eine kostenlose Dienstleistung der Kantonalen

Gebäudeversicherungen und Helvetia Versicherungen, mit Meteodaten von

SRF Meteo.



