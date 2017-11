In Bonn endet die Internationale Klimakonferenz. Von den Teilnehmern werden die Ergebnisse höchst unterschiedlich interpretiert. Der Erwartungsdruck auf Deutschland, sich von der Kohle zu verabschieden, bleibt hoch.

Kurz vor dem Abschluss der Weltklimakonferenz in Bonn hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Verhandlungen als konzentriert und gut bezeichnet. "Alle arbeiten am Klimaschutz, alle wollen dabei sein - das ist der Geist von Paris und diesen Geist haben wir auch in den vergangenen zwei Wochen in Bonn erlebt", zog die Ministerin eine vorläufige Bilanz des Gipfels.

Es gebe noch einige strittige Punkte, etwa bei der Klimafinanzierung, sagte Hendricks. Man sei bei entscheidenden Punkten aber weitergekommen, etwa bei den Arbeiten am Regelbuch, das die Vergleichbarkeit der von den einzelnen Ländern vorgelegten Klimaschutzpläne sichern soll. Damit jedes Land nachvollziehbar seinen zugesagten Anteil leistet, müssen die Zusagen transparent und vergleichbar gemacht werden. Auch sind Regeln erforderlich, wie Fortschritte gemessen und dokumentiert werden sollen - dazu hatten sich die 195 Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens Ende 2015 bekannt. Das Regelbuch soll allerdings erst auf der nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Polen verabschiedet werden.

"Wir haben alles geliefert, um den Zeitplan von Paris einzuhalten", sagte Hendricks Staatssekretär Jochen Flasbarth. Von Mutlosigkeit auf dem Gipfel, wie mitunter berichtet, könne keine Rede sein. Hendricks, die als Sozialdemokratin einer neuen Bundesregierung vermutlich nicht mehr angehören wird, erklärte, sie sei sicher, dass die neue Bundesregierung im nächsten Jahr einen Pfad raus aus der Kohle beschreiben werde. Vielleicht gebe es keine festen Daten, aber Regelungen über Restmengen oder Kohlenstoffbudgets für einzelne Kraftwerke.

"Die Welt steckt in der Kohlefalle - und die UN-Klimakonferenz hat daran nichts geändert", sagte der Klimaökonom Ottmar Edenhofer. Soll heißen: Auf der einen Seite drücke weiterhin zu viel dieses billigen Brennstoffs auf den Markt - auf der anderen Seite sei Kohle aber der schmutzigste aller Brennstoffe, mit Klimarisiken und Gesundheitsgefahren. Aus dieser Falle müsse sich die Menschheit befreien, wenn ...

