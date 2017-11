Am Freitag meldete der Konzern besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das dritte Quartal und zeigte sich zuversichtlich für das Weihnachtsgeschäft. Das verhilft der Foot-Locker-Aktie an der New Yorker Börse im frühen Freitagshandel zu einem Kurssprung von rund 28 Prozent. Das Papier hatte aber auch in diesem Jahr mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...