Nach einem schweren Unglück in einer Mine hat sich der Gewinn des größten Diamantenförderers Russlands halbiert. Die Umstände sind ungeklärt. Im Zentrum des Skandals steht der Sohn eines Putin-Vertrauten.

Das Geschäft mit dem Luxus ist in Moskau eigentlich krisensicher. Noble Designerklamotten und edle Karossen gehören hier selbstverständlich zu den Auftritten der gesellschaftlichen Elite wie der wertvolle Diamantschmuck. Doch der größte Diamantenförderer des Landes, Alrosa, steckt trotzdem in einer tiefen Krise. Im August war die Diamantenmine "Mir" in der sibirischen Teilrepublik Jakutien (Sacha) geflutet worden.

151 Bergarbeiter wurden mehrere hundert Meter unter Tage von dem plötzlichen Wassereinbruch überrascht. Immerhin 143 Männer konnten gerettet werden, doch die Suche nach den verbliebenen acht Kumpeln wurde später ergebnislos eingestellt, nachdem der Wasserspiegel in der Grube trotz ständigen Abpumpens immer weiter anstieg. Die finanziellen Folgen des Grubenunglücks sind für den Betreiber bis heute spürbar.

Der Gewinn beim russischen Diamantenförderer Alrosa ist in diesem Jahr um die Hälfte eingebrochen. Laut den nun von Alrosa veröffentlichten Neunmonatszahlen erwirtschaftete das Unternehmen 61,86 Milliarden Rubel (880 Millionen Euro), 47 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Dabei sind die Ursachen des Unglücks weiter ungeklärt. Die technische Aufsichtsbehörde spricht nebulös von schweren hydrogeologischen Gegebenheiten und Projektentscheidungen. Am Freitag, gut drei Monate nach dem Unglück, entließ der seit März amtierende Konzernchef Sergej Iwanow - gleichnamiger Sohn des Putin-Vertrauten ...

