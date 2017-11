Mainz (ots) - Montag, 20. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Richtig ernähren - aber wie? - Die offiziellen Empfehlungen Leckeres Rezept mit Hasenkeule - Chefkoch Roßmeier zeigt, wie es geht 70. Hochzeitstag bei den Royals - Die Queen und Prinz Philip feiern Handballstar und Landwirtin - Besuch bei einer Nationalspielerin



Gast im Studio: Howard Carpendale, Sänger



Montag, 20. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Schlaf-Mythen - Warum der Schlaf nicht klappt Tätowierer und Maler Guil Zekri - Liebe zum Barock Expedition Hamburg - Liebe zur Antarktis wurde zum Beruf



Montag, 20. November 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Politiker ringen um Jamaika-Koalition - Durchbruch oder Scheitern? Die Franco-Diktatur in Spanien - Aktivisten fordern Aufarbeitung 70. Hochzeitstag der Queen - Feier diesmal ganz privat Susanne Fröhlich zu Gast im Studio - Mit neuem Buch: "Kann weg"



Montag, 20. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Sanitäter auf dem Rummelplatz - Einsatz auf Hamburger Winterdom



Montag, 20. November 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Porträt Gal Gadot - Die Wonder Woman aus Israel Prinz Charles in der Karibik - Besichtigung der Hurrikan-Schäden Die Queen feiert Hochzeitstag - 70 Jahre Ehe mit Prinz Philip



Montag, 20. November 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Sein Testament aufsetzen - So geht es richtig



Nicht selten kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum erbitterten Streit ums Erbe in der Familie. Gibt es kein Testament, greift in der Regel die gesetzliche Erbfolge: Ein Ehepartner erhält die Hälfte des Vermögens, der Rest wird unter den Kindern gleichberechtigt aufgeteilt.



Doch mittlerweile sind Familienstrukturen komplexer und nicht immer eindeutig. Wer sichergehen möchte, dass das Erbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testament aufsetzen. Doch worauf muss man dabei achten? Braucht man dafür einen Notar? Wo sollte man das Testament hinterlegen?



Strom vom Discounter - Was bieten Aldi und Lidl? Kfz-Werkstätten im Test - Mängel beim Wintercheck Flohmarkt-Apps - Speicher und Keller versilbern



