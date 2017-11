Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legte am Freitag leicht zu und beendete damit auch die Gesamtwoche mit einem kleinen Plus. Nach der schwachen Vorwoche und einer zuletzt wieder leicht erhöhten Volatilität wurde damit der Abwärtstrend vorerst gestoppt. Am Berichtstag kletterte der SMI rasch auf ein Tageshoch, um anschliessend wieder nachzugeben. Danach wechselte der Leitindex ohne nennenswerte Impulse mehrmals das Vorzeichen. Per Saldo haben sich die einzelnen Titel vor dem Wochenende nicht gross bewegt. Der positive Schlussstand kam vor allem dank der starken Novartis zustande.

An den Finanzmärkten überwiegt weiterhin die Unsicherheit, wohin die Reise in den kommenden Tagen gehen könnte. Die Optimisten, wie stellvertretend jüngst die CS in einem Kommentar des CIO, verweisen auf das anhaltende Wirtschaftswachstum und auf die steigenden Unternehmensgewinne und sehen deshalb ein positives Umfeld für Aktien bis ins kommende Jahr hinein. Ein vorsichtigerer Kommentator sieht die Gefahr, dass der Glaube der Marktteilnehmer an eine grössere Korrektur wachsen könnte, sollten die Aktien nicht bald wieder in positives Terrain vorstossen. Dies würde dann den Abwärtsdruck verstärken.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,40% auf 9'183,61 Punkte. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,19% auf 1'484,06 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,32% auf 10'533,22 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

