Mainz (ots) - Woche 47/17 Samstag, 18.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



6.25 Ukraine: Frieden im Krieg Wie Kiew nach Westen strebt



6.55 Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet Deutschland 2016



7.35 ZDFzeit Mensch Putin! Die Geheimnisse des russischen Präsidenten Deutschland/Russland 2014



8.20 Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult Frankreich 2014



9.05 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden



9.50 Dem Täter auf der Spur Verbrecherjagd mit DNA-Test



10.35 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016



11.05 Mördern auf der Spur Verschwundene Leichen Deutschland 2016



11.35 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die Dokumentation Deutschland 2017



12.10 Mörderischer Schwiegersohn - Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014



12.50 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



13.35 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



14.20 Die Tote im Gefrierschrank - Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014



15.05 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014



15.50 Knast in den USA Zweite Chance statt lebenslänglich USA 2017



"Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader" um 15.45 Uhr entfällt 16.35 Leben im Todestrakt Lebensmüde



17.20 Leben im Todestrakt Aussage gegen Aussage



18.05 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 19.35 Sicherheitsrisiko Passfälschung Das boomende Geschäft mit falschen Identitäten Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.25 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011



4.10 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu



4.40 Mördern auf der Spur Die Blutspur



Woche 47/17 Sonntag, 19.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 heute-show



5.45 Die Akte Opel - Aufstieg und Krise Deutschland 2017



6.30 ZDF.reportage Illegale Autorennen Mit Tempo 100 durch die Stadt Deutschland 2017



7.00 ZDFzoom Laut, schmutzig, gefährlich Warum immer mehr LKW unsere Straßen verstopfen Deutschland 2017



7.30 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando



8.15 37° Zu schnell in den Tod Kampf gegen illegale Autorennen Deutschland 2017



8.45 Reisen, rasen, rasten - Alltag auf deutschen Autobahnen Deutschland 2017



9.30 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017



10.15 Leben in der Sperrzone Sparnberg in der DDR Deutschland 2014



11.00 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017



11.45 Mauerjahre (1) Leben im geteilten Berlin (1961 bis 1963) Deutschland 2011



12.25 Mauerjahre (2) Leben im geteilten Berlin (1964 bis 1966) Deutschland 2011



13.10 Mauerjahre (3) Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969) Deutschland 2011



13.55 Mauerjahre (4) Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972) Deutschland 2011



14.40 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



15.25 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



16.25 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



17.25 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



18.10 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



18.55 Freimaurer in der DDR Deutschland 2017



19.40 heute-show



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



1.40 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



2.40 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Informationen um jeden Preis Deutschland 2017



3.20 Mauerjahre (1) Leben im geteilten Berlin (1961 bis 1963) Deutschland 2011



4.05 Mauerjahre (2) Leben im geteilten Berlin (1964 bis 1966) Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 47/17 Montag, 20.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.25 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



23.55 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



0.40 heute-journal



1.05 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Der Aufstieg zur Macht Deutschland 2015



1.50 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Das neue Regime Deutschland 2015



2.35 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Stunde Null Deutschland 2015



3.20 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Die bleierne Zeit Deutschland 2015



4.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



4.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



