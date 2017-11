DAX: Erholungsversuch schnell abgebrochen, Tesla sorgt für Gesprächsstoff

Zunächst hatte es so ausgesehen, als sollte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am heutigen Freitag seine Erholung fortsetzen, allerdings rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer zum Mittag in die Verlustzone. Danach klebte der deutsche Leitindex förmlich an der 13.000-Punkte-Marke.

Das war heute los. DAX-Anleger hatten den frühen Erholungsversuch relativ schnell aufgegeben. Danach beruhigte sich der Handel merklich. Viel Spannendes passierte auch an der Wall Street nicht, so dass der Wochenausklang letztlich ruhig ausfiel. Damit dürfte die kommende Woche aber umso interessanter werden. Im Bereich der 13.000-Punkte-Marke soll die Entscheidung fallen, wohin die Reise für den DAX gehen soll.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Gewinnern gehörte heute die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Anleger zeigten sich mit der Nachfolgeregelung an der Spitze des Börsenbetreibers zufrieden. Die Deutsche-Börse-Aktie legte zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Deutlich schlechter lief der Tag am Indexende dagegen für die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Das Papier verlor in der Spitze rund 6 Prozent. Schuld daran war ein negativer Analystenkommentar.

Den vollständigen Artikel lesen ...