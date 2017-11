Banker müssen sich auf niedrigere Einkommen einstellen, wenn sie London wegen des Brexits verlassen. Dafür haben aber Finanzmetropolen wie Frankfurt andere Vorzüge, wie das Vergütungsportal Emolument herausfand.

Londoner Banker haben in der Regel eine ganze Reihe von Gründen parat, wenn sie zu erklären versuchen, warum sie einen Umzug wegen des Brexits ablehnen. Alternative Finanzmetropolen wie Frankfurt seien schlicht zu langweilig, zu provinziell und böten bei weitem nicht die für das Geschäft notwendigen Größenvorteile.

Möglicherweise sind all diese Argumente aber vorgeschoben. Und die eigentliche Ursache, warum Banker an der Themse bleiben wollen, liegt ganz woanders. Das deutet eine an diesem Freitag veröffentlichte Umfrage des britischen Vergütungsportals Emolument an: Demnach müssen Bankmitarbeiter mit kleineren Vergütungspaketen rechnen, wenn sie im Zuge des Brexit auf den Kontinent umziehen.

Laut Emolument verdient ein Managing Direktor in London im Durschnitt 478 000 Pfund im Jahr (umgerechnet 647 000 Euro). In Paris sind es dagegen 312 000 Pfund, in Frankfurt 298 000 und in Mailand 333 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...