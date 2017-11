Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert das Urteil gegen einen rechten Polizisten:



Das verbotene Horst-Wessel-Lied auf der Brust, die Hakenkreuz-Fahne im Arm - der Berliner Polizist, der nun endlich keiner mehr sein darf, hat aus seiner rechtsextremen Gesinnung wirklich keinen Hehl gemacht. Wie soll jemand, der sich so offensiv gegen die Verfassung und die demokratische Grundordnung stellt, die Einhaltung der Gesetze überwachen, die eben diese festschreiben? Nicht nur bei der Berliner Polizei gibt es immer wieder Berichte über rechtsextreme und rassistische Ausfälle - vom flüchtlingsfeindlichen Beitrag in der Whatsapp-Gruppe bis zum Betreiben eines einschlägigen Online-Shops. Der Spruch der Leipziger Richter sollte deshalb all jenen Schwung und neuen Mut verleihen, die - intern wie von außen - diesen braunen Sumpf in der Polizei austrocknen wollen.



