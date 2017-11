Halle (ots) - Deutschland kann nicht gleichzeitig seine Klimaschutzziele erreichen und weiterhin Braunkohle für die Stromgewinnung verfeuern. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Energiewirtschaft zu etwa 40 Prozent zum Treibhausgasausstoß in Deutschland beiträgt. Natürlich muss sich auch in der Mobilität verstärkt klimaschonende Technik durchsetzen. Die Automobilindustrie hat hier viel zu lange fast ausschließlich auf den Verbrennungsmotor gesetzt. Aber selbst ein massiver Zuwachs an Elektro-Autos reicht nicht, um deutsche Klimaschutzziele zu erreichen.



