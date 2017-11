FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 13. bis 17.11.2017

MONTAG

DZ Bank senkt Drägerwerk auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 88 auf 60 Euro gesenkt. Der Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter habe einen trüben Gewinnausblick auf 2018/19 gegeben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Der Experte kürze daher seine Gewinnschätzungen drastisch.

Commerzbank hebt Compugroup Medical auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Compugroup nach der Zulassung für die Telematik-Infrastruktur (TI) der elektronischen Gesundheitskarte von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 62 Euro angehoben. Sobal die Infrastruktur laufe, sollten die Umsätze des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Anbieters deutlich zulegen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Studie. Auch die Margen und die freien Barmittel dürften anziehen.

Mainfirst senkt Fresenius SE auf 'Neutral' und Ziel auf 70 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Fresenius SE wegen der Geschäftsperspektiven des Klinikbetreibers von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 70 Euro gesenkt. Sollte es mit Blick auf aktuelle Diskussionen über fehlendes Krankenpflegepersonal in Deutschland zu einer Pflichtquote kommen, die über der aktuellen Quote der Tochter Helios liegt, würde dies den Gewinn belastet, schrieb Analyst Marcus Wieprecht in einer Studie vom Montag. Zugleich verwies er auch auf Unsicherheiten hinsichtlich der laufenden Übernahme des Generikaherstellers Akorn.

DIENSTAG

DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten' - Fairer Wert 122 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 128 auf 122 Euro gesenkt. Umsatz und Ergebnis lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Dienstag. Der Hauptgrund hierfür seien belastende Wechselkurseffekte, unter anderem in Ägypten, China und der Türkei sowie eine nachlassende Umsatzdynamik in den Segmenten Kosmetik und Waschmittel.

NordLB senkt Infineon auf 'Halten' - Ziel 24,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 21,00 auf 24,50 Euro angehoben. Das Wachstum des Chipherstellers sei zwar ordentlich gewesen, ein schwacher US-Dollar habe jedoch belastet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Der Ausblick überzeuge. Das neue Anlagevotum resultiere aus dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen.

HSBC hebt Deutsche Bank auf 'Buy' und Ziel auf 18 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Bank von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 18 Euro angehoben. Die aktuelle Bewertung der Aktie unterschätze das langfristig gute Verbesserungspotenzial der größten deutschen Bank, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Studie vom Dienstag.

MITTWOCH

Bernstein hebt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel 115 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA neu bewertet und nach ehemals "Market-Perform" mit "Outperform" eingestuft. Das Kursziel setzten die Experten nun bei 115 Euro fest. Der Pharma- und Chemiekonzern stehe vor zwei Jahren mit vielen Kurstreibern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Der jüngste Kursrückschlag habe deshalb eine hervorragende Kaufgelegenheit geschaffen. Er bezeichnete die Merck-Aktie unter den mit "Outperform" bewerteten Branchenwerten als Top-Empfehlung.

Warburg Research senkt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 64 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Axel Springer von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 64 Euro angehoben. Das neue Kursziel resultiere aus einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie des Medienkonzerns habe jedoch selbst bis zum neuen Kursziel nur noch wenig Aufwärtspotenzial, begründete er sein neues Anlagevotum.

Kepler senkt Innogy auf 'Reduce' - Ziel runter auf 37 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der RWE-Ökostromtochter Innogy aus Bewertungsgründen und den Gewinnen der vergangenen Wochen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 37 Euro angehoben. Letzteres gehe auf die gute Bilanz zurück, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Mittwoch. Doch ungeachtet der immer noch attraktiven Dividendenrendite und fehlender Risiken in den kommenden Jahren erschienen Kurse um die 40 Euro zu hoch, begründete er die Abstufung.

DONNERSTAG

Deutsche Bank senkt RTL auf 'Hold' und Ziel auf 75 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat RTL von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Die europäischen TV-Konzerne litten unter sinkenden Werbeerlösen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die betreffenden Aktien seien seit Jahresbeginn im Schnitt bereits um mehr als 20 Prozent gesunken und trotzdem immer noch überbewertet im Vergleich zu den US-Wettbewerberpapieren. Dies gelte umso mehr für die vergleichsweise gut gelaufene RTL-Aktie.

Oddo BHF hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktie des Vakuumpumpenspezialisten Pfeiffer Vacuum von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Die jüngste Informationsveranstaltung habe sein Vertrauen in die Nachhaltigkeit der aktuell starken Nachfrage sowie das Selbsthilfepotenzial bezüglich der Margensteigerung gestärkt, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an.

Kepler Cheuvreux senkt HHLA auf 'Reduce' - Ziel sinkt auf 24 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HHLA nach der Kursrally der vergangenen Monate von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 24,90 auf 24,00 Euro gesenkt. Nach der zuletzt guten Nachrichtenlage könnte es 2018 wieder trüber für die Aktien des Hafenbetreibers aussehen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Donnerstag. Er rechne nicht mit weiteren Marktanteilsgewinnen. Zudem seien die Aktien hoch bewertet.

FREITAG

UBS senkt Fresenius auf 'Sell' - Ziel 57 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 74 auf 57 Euro gesenkt. Der zum Medizinkonzern gehörende Infusionsspezialist Kabi dürfte wegen der zunehmenden Generika-Konkurrenz unter stärkerem Preisdruck leiden, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer Studie vom Freitag. Kleinere Konkurrenten erhielten zunehmend Zulassungen für ihre Nachahmerpräparate.

HSBC hebt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 187 auf 220 Euro angehoben. Die Anzeichen eines stärkeren Gewinnwachstums (EPS) des Rückversicherers seien kaum zu ignorieren, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer Studie vom Freitag.

HSBC senkt HHLA auf 'Hold' - Ziel 28 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 28 Euro belassen. Analyst Philip Saliba nannte in einer Studie vom Freitag anstehende Neuigkeiten zur Elbvertiefung als Grund seiner neuen Einschätzung. Die Vertiefung der Elbe ist seit Jahren ein Streitthema. Sie ist wichtig, um den größten Containerschiffen die Zufahrt zum Hamburger Hafen weiterhin zu ermöglichen. Umweltschützer sind dagegen.

/he

AXC0228 2017-11-17/21:50