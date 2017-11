Regensburg (ots) - Das Jugendwort des Jahres dürfte eine echte Premiere sein: Es wird auch wirklich genutzt, im Gegenzug zu all dem anderen Unsinn, der jedes Jahr gekürt wird und wohl nur auf dem Papier existiert - noch dazu dem der Juroren. Wobei "I bims" vor allem in seiner Anfangszeit auch eine rein virtuelle Existenz frönte; außerhalb der sozialen Netze existiert es aber heute auch nur als ironische Form. Genau das aber macht das diesjährige Jugendwort wirklich zu einem gelungenen Coup: Ebenso wie "vong" ist "I bims" eine ironische Bemerkung. Denn einerseits ist es ja gut und schön, dass auf Facebook und Co. Freiheit herrscht und jeder hier schreiben kann, was er will. Gleichzeitig aber zeigt sich dabei erstens, dass nicht alles, was gesagt werden kann, auch gesagt werden muss. Zweitens, dass viele das, was sie sagen wollen, nicht in Worte fassen können, weil sie nicht schreiben können. Genau aus diesem Grund haben sich in den sozialen Netzen, die immer schon ein Hort der Ironie waren, Nutzer bewusst über diese Gruppe lustig gemacht - und bekommen nun den Segen der Sprachwächter. Das klingt in sich selbst ironisch und das ist es auch - und genau deswegen ist es gut so. Eine Anmerkung muss aber an dieser Stelle (und mit Respekt vor Sprache und Socials) erlaubt sein: "I bims" sind zwei Wörter. Vong richtigkeit her.



