Klappt es noch mit einer Jamaika-Koalition oder nicht? Bis Sonntagabend soll es eine Antwort darauf geben: "Wenn wir bis Sonntag 18 Uhr nicht zurande kommen, ist das Ding tot", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki.

Am Sonntagabend fällt nach Angaben führender CDU- und FDP-Politiker die Entscheidung über den Erfolg der Jamaika-Sondierungen. "Wenn wir bis Sonntag 18 Uhr nicht zurande kommen, ist das Ding tot", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki am Freitagabend nach erneuten stundenlangen Beratungen von CDU, CSU, FDP und Grünen. Auch die beiden CDU-Parteivize Thomas Strobl und Julia Klöckner sprachen sich dafür aus, nach den am Samstag und Sonntag geplanten Beratungen einen Schlussstrich zu ziehen. Mit der Festlegung wächst der Druck auf alle Verhandlungspartner, gegenseitige Kompromisse zu machen.

"Ich weiß nicht, was besser werden kann, wenn man dann bald Weihnachten vor der Tür hat", sagte Klöckner. Während Kubicki auf immer mehr strittige Punkte in dem Entwurf des Sondierungspapiere verwies, zeigte sich Strobl sehr sicher, dass bis Sonntagabend eine Einigung gelingen ...

