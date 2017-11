Auf einer von acht neu entdeckten hochgradigen Zonen, die von der kanadischen Explorationsgesellschaft TerraX Minerals (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR) im Laufe der Feldarbeiten im Sommer auf dem ‚Yellowknife City"-Goldprojekt entdeckt wurden, konnte die ‚Duck Lake"-Zone anhand von Probennahmen in Aufschlüssen und Schlitzproben um 3 km in Richtung Osten, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...