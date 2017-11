Die Wall Street kennt seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump nur eine Richtung:steil nach oben. Und das, obwohl Trump von seiner politischen Agenda bisher nichts umsetzen konnte. Doch im November 2018 sind Zwischenwahlen in den USA, ein Dritteldes Senats und das gesamte Repräsentantenhaus werden neu gewählt. Der Druck auf Trump nimmt zu, die Abgeordneten wollen in ihren Wahlbezirken nicht mit leeren Händen dastehen. Die geplante Unternehmensteuerreform nimmt daher Fahrt auf. Die Körperschaftsteuer ist mit 35 Prozent die höchste in den Industrieländern. Sie soll auf 20 Prozent sinken. Neben der Aussicht auf den großen Wurf befeuern auch die gute Konjunktur und die geringe Arbeitslosigkeit die Börse. Der Dow Jones glänzt seit Jahresbeginn mit einer Performance von mehr als 19 Prozent. Aktuell befeuern starke Quartalszahlen die Kursentwicklung.Derzeit spricht nichts gegen ein Ende der Aufwärtsbewegung an der wichtigsten Börse der Welt. Anleger können mit einemETF mit der Wertpapierkennnummer 628939 auf eine Fortsetzungder Rallye setzen.

