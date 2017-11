Die 19.China Hi-Tech Fair (CHTF 2017) unter dem Motto "Innovation-Driven Development and Supply Quality Upgrade" (Innovationsorientierte Entwicklung und höhere Lieferqualität) findet vom 16. bis 21. November im Shenzhen Convention and Exhibition Center statt. Am Nachmittag des 10. November wurden von Gao Zimin, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Shenzhen, die Top-10-Produkte der CHTF 2017 auf der Preisverleihung enthüllt.

Insgesamt 322 Beiträge hatten sich um die Aufnahme unter die Top-10-Produkte beworben und die Abstimmung dauerte fast drei Monate. 60 Produktkandidaten in den Bereichen neue Energie, 3D-Druck, flexible Anzeigen, Biowissenschaften, unbemannte Fahrzeuge und KI kamen in die engere Wahl von Veranstalter, Experten und Medienvertretern, über die dann online abgestimmt werden konnte.

Die finalen Top-10-Produkte stehen stellvertretend für äußerst fortschrittliche Technologien in ihren jeweiligen Sektoren: das Gerät zur Herstellung von Wasser aus Luft, die intelligente Sportkleidung, die den Herzschlag und weitere Gesundheitsdaten überwachen kann, der 3D-Biodrucker, der ein funktionierendes Ovarium drucken kann, die Klimatisierungsstation mit sauberer Energie, das intelligente Sicherheitssystem für Kinder, der Vollbildschirm von 6,01 Zoll, das flexible, schnell aufladbare Akku, der Gensequenzierer der dritten Generation, die Autopilotlösung der Stufe 4 und die beschlagfreie Scheibe.

Zudem wurden anlässlich der Preisverleihung die "aufmerksamkeitsstärksten Top-8-Produkte" präsentiert, die den Publikumsgeschmack vertreten. Zu den Gewinnern zählten eine durch Bewegung aktivierte 3D-Kamera und ein unbemanntes Überwasserpatrouillenfahrzeug.

Schon im Vorfeld des offiziellen Auftakts der CHTF 2017 erzielte die Messe große Aufmerksamkeit durch die Top-10-Produkte. Wir sehen uns auf der CHTF 2017!

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

