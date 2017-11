Das Militär hat Simbabwe nach dem Putsch fest im Griff. Doch die Generäle schweigen. Sie verhandeln heimlich über die Zukunft des Landes. Die Opposition scharrt mit den Hufen - es herrscht vorsichtiger Optimismus.

Die Soldaten vor dem Parlament in der Hauptstadt sitzen entspannt auf ihren gepanzerten Fahrzeugen, manche winken sogar vorbeifahrenden Passanten. Einer lehnt sich bequem auf die Ecke des Fahrzeugs, seine Maschinenpistole liegt lässig auf der Karosserie vor ihm. Kaum etwas deutet am Donnerstag darauf hin, dass der Militärputsch vom Vortag den größten Umbruch in Simbabwe seit der Unabhängigkeit von Großbritannien eingeleitet hat.

Im Zentrum von Harare ist alles friedlich, die Menschen gehen ihren Geschäften nach. Es scheint, als hätte jemand im Straßenbild schlicht die Polizei gegen etwas mehr Soldaten ausgetauscht. Doch unter der militarisierten aber friedlichen Oberfläche des Stadtbildes rumort es: Manche Simbabwer haben Angst vor den anstehenden Veränderungen, viele sind vorsichtig optimistisch, wieder andere sind vorsichtshalber seit gestern gar nicht aus dem Haus gegangen. In sozialen Medien brodelt derweil die Gerüchteküche auf dem Siedepunkt.

Der Anwalt Anesu Vusani Bangidza im wohlhabenden Stadtteil Avondale gehört zu den Optimisten. Er hat in seinem ganzen Leben nie jemanden anderen an der Macht erlebt als Präsident Robert Mugabe. Doch die Zukunft des Landes wird sich nun wohl ohne den unter Hausarrest gestellten 93-jährigen Mugabe entscheiden. "Sobald wir ihn loswerden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...