Liebe Leser,

Geely konnte am Donnerstag zwar einen Aufschlag von etwa 2 % verbuchen, doch am Freitag sackte die Aktie wieder um 1,4 % nach unten. Dennoch ist die Aktie nach Meinung charttechnischer Analysten auf dem Weg, die magische Grenze von 3 Euro zu überwinden. Dies wäre ein starkes Zeichen, da es jüngst einige Male nicht gelang, diese Hürde nachhaltig zu erobern. Erst am 14. November waren 3,08 Euro als neues Allzeithoch etabliert worden. Dann jedoch wurde die Marke von 3 Euro erneut ... (Frank Holbaum)

