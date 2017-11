Hamburg (ots) - Der Journalist Massimo Bognanni, bisher Mitglied des Investigativ-Teams beim 'Handelsblatt', hat die Wirtschaftszeitung verlassen und ist Anfang November als Reporter in das Investigative Ressort des Westdeutschen Rundfunks in Köln eingetreten. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag, 20. November, erscheinenden Ausgabe. Das WDR-Ressort ist Teil der Recherchekooperation von NDR, WDR und 'Süddeutscher Zeitung'.



Der 33-jährige Bognanni, Absolvent der Kölner Journalistenschule, hatte im September unter dem Titel 'Middelhoff - Abstieg eines Star-Managers' eine Biografie über den wegen Untreue verurteilten ehemaligen Vorstandschef der Arcandor AG und der Bertelsmann AG vorgelegt.



