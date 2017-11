Der Kryptoboom ist wieder zurück in der Spur. Am Freitag wurde erstmals für einen Bitcoin mehr als 8000 US-Dollar auf die virtelle Ladentheke gelegt. Am Samstag hält sich die Notierung leicht unter dieser Marke. Auf der Messe "World of Trading" war die Resonanz bei unserem Vortrag am Ayondo-Stand enorm. Wir freuen uns über den Zuspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...