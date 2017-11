Am 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München seine Partie gewonnen - RB Leipzig nur unentschieden gespielt. Die Bayern gewannen Zuhause gegen den FC Augsburg mit 3:0.

Arturo Vidal (31. Minute) und Robert Lewandowski (38. und 49. Minute) schossen die Treffer im Bayern-Derby. Leipzig spielte zu Gast in Leverkusen 2:2 und behauptet sich damit auf Platz zwei. Eintracht Frankfurt, lange in Führung, spielte am Ende 1:1 bei 1899 Hoffenheim und verpasste damit den Sprung auf Platz drei der Tabelle, der damit weiterhin von Dortmund belegt bleibt, obwohl der BVB am Vorabend in Stuttgart verloren hatte. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 1:0 und VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:1.