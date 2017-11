Erfahrene lokale Baufirma erhält Baukredit von MRC für Mischnutzungsprojekt mit Lebensmittelanker auf gesamtem Block in einer der spannendsten Gegenden von New York

Madison Realty Capital (MRC) meldete heute den Abschluss eines Baudarlehens von 64,0 Millionen US-Dollar für 200 Kent Avenue, ein 117.326 Quadratfuß (knapp 11.000 qm) umfassendes Erschließungsprojekt in Williamsburg, Brooklyn. Der Ankermieter des Einzelhandelsteils der Liegenschaft mit einer geplanten Ladenfront von über 600 Fuß (ca. 183 m) ist eine beliebte landesweite Lebensmittelkette. Insgesamt bietet das Projekt Einzelhandelsflächen von 50.101 Quadratfuß (ca. 4600 qm), 22.055 Quadratfuß (ca. 2000 qm) Büro- und Restaurantflächen sowie 45.170 Quadratfuß (über 4000 qm) für Autostellplätze.

"MRC etabliert sich weiterhin als zentrale Anlaufstelle für die Übergangsfinanzierung von Immobilien, einschließlich Neuerschließungen wie 200 Kent Avenue", erklärte Josh Zegen, Mitbegründer und Managing Principal von MRC. "In diesem Fall arbeiten wir mit einem Darlehensnehmer zusammen, der bereits früher Kredite von MRC erhalten hat und darum weiß, wie effizient wir Projekte durchführen, da unsere Firma die aktuellen lokalen Marktbedingungen genau kennt und bei der Prüfung von Investitionen einen unbürokratischen Ansatz verfolgt. Es ist sehr befriedigend, die Anforderungen der Kreditnehmer erfüllen zu können, um das Projekt schnell vorwärtszubringen."

Das Projekt entsteht auf einer 22.585 Quadratfuß (ca. 2000 qm) großen Brachfläche, für die die Baugenehmigungen des Department of Buildings für ein sechs Etagen hohes Mischnutzungsgebäude bereits vorliegt. 200 Kent Avenue ist eine erstklassige Lage in Williamsburg, nur wenige Häuserblöcke von bedeutenden Wahrzeichen der Umgebung entfernt, darunter das Domino-Sugar-Projekt und der Bushwick Inlet Park. In den unteren Etagen von 200 Kent Avenue werden Tiefgaragenplätze und Einzelhandelsläden angelegt, während die oberen Etagen Restaurants und Büroflächen mit spektakulären Ausblicken über Manhattan vorbehalten bleiben. Die Verkehrsanbindung in der näheren Umgebung ist ausgezeichnet mit Haltestellen der Bahnlinien J, M, Z, G und L in unmittelbarer Nähe.

MRC hat bereits bedeutende Erfahrung in der Williamsburg-Nachbarschaft von Brooklyn und hat auch früher schon Kredite für Vermögenswerte von institutioneller Qualität vergeben, beispielsweise das William Vale Hotel, 25 Kent Avenue, 163 North 6th Street, 180 North 7th Street und 646 Lorimer Street.

Über Madison Realty Capital (MRC)

MRC ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, die Investments in Immobilienkapital und -kredite des mittleren Marktsegments realisiert. MRC wurde 2004 gegründet und hat rund 7 Milliarden US-Dollar in Transaktionen der Mehrfamilien,- Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Hotelsektoren investiert.

