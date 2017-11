In unserer Rubrik No-Fee stellen wir auf Feingold Research regelmäßig Aktionen der Emittenten und Broker vor, mit denen sich bares Geld sparen lässt. An diesem Sonntag können Anleger und Trader beim Broker Degiro kräftig an der Kostenschraube drehen. Jeder Neukunde, der sich anmeldet erhält in den folgenden 100 Handelstagen bis zu 10 Euro Transationsguthaben gutgeschrieben. Hier finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...