19.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Montag, 20. November 2017 findet in Kooperation zwischen Auerbach Grayson, Erste Group und Wiener Börse nunmehr bereits zum 15. Mal eine Investorenkonferenz in New York statt. Eine Reihe von Top-Unternehmen aus Österreich und der CEE-Region haben ihre Teilnahme an der Konferenz zugesagt: BUWOG, DO&CO, Erste Group, FACC , Flughafen, Immofinanz , Mayr-Melnhof , Österreichische Post, Palfinger , Uniqa; CEE: CEME, Kofola, Krka, Triglav Am Dienstag, 21. November 2017 wird...

