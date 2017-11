L. D.: Gibt es Minderjährigendepots in Österreich? 12 Kommentare R. G.: "Ein Neffe von mir" ist Aktionär - ich habe "für ihn" gekauft, als er 2 Jahre alt war... L. D.: weisst du da die einlagehöhe? was darf man da maximal? ergoogle nur deutsche gesetze ... M. O.: Klar. Jedoch mit Besonderheiten. Es braucht einen gesetzlichen Vertreter und eine Investition ist auf mündelsichere Veranlagung beschränkt. Zudem bedarf es bei Behebung über 10ts Euro einen Gerichtsbeschluß. Bei mündige Minderjährigen darf der Minderjährige von seinem selbst verdienten Geld bisschen mehr. . . Also wenn rechtlich nicht notwendig ist sicher ein Depot auf Namen der Eltern mit Subdepot die bessere Variante L....

