Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sie baden in Brasilien im Fleischanzug mit Piranhas, versinken im schottischen Moor, erleben den Titanic-Untergang in norwegischem Gewässer hautnah und geraten über den Wolken Österreichs mächtig ins Straucheln: Die Live-Ausgabe von "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" erzielt am Samstagabend auf ProSieben zur Prime Time starke 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. In der Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) sind 20,1 Prozent dabei und verfolgen die neuesten Weltreisen und den Sieg von Joko Winterscheidt. Er stößt Klaas Heufer-Umlauf vom Weltmeister-Thron.



Die Weltreisen der Show



Österreich



Reiseplanung aus dem Hause Heufer-Umlauf: Klaas lockt seinen ewigen Kontrahenten Joko unter einem Vorwand nach Österreich. In Salzburg wartet auf Joko ein Nachrichtensprecher-Outfit, in dem er drei von Klaas verfasste Meldungen vortragen soll. Allerdings nicht in einem herkömmlichen Studio, sondern in einem Kunstflug-Helikopter hoch oben über österreichischem Gebirge.



Brasilien



Joko hat sich für Klaas eine Aufgabe mit Biss einfallen lassen, die angeblich auf einen alten, brasilianischen Brauch zurückgeht. Klaas soll sich in einen Anzug aus Fleisch- und Fischabfällen schwingen, in dem er anschließend von einem Boot aus ins Wasser gelassen wird. In dem zunächst stillen Gewässer warten besondere Zeitgenossen auf Klaas im Fleischanzug: hungrige Piranhas.



Schottland



Klaas hat für Joko in Schottland ein Wellness-Programm der besonderen Art arrangiert und überrascht ihn mit einem Spa-Gutschein. Dieser beinhaltet für Joko eine exklusive Schlamm-Behandlung. Inmitten eines schottischen Moorgebiets soll er für fünf Minuten in einem Moorloch versinken.



Norwegen



In Norwegen wartet auf Klaas ein Kinobesuch auf hoher See: Joko lädt ihn zu einer Überraschungsvorstellung in "Winterscheidts 4D Kino" auf einem Boot auf norwegischem Gewässer ein. In diesem schwimmenden Kino erhält er in einer Videobotschaft von Joko seine Aufgabe: Das Filmprogramm sieht für diese Vorstellung mit Tiefgang den Filmklassiker "Titanic" vor. Joko erklärt: "Sobald im Film die Titanic untergeht, wirst du ebenfalls im Kino untergehen."



Kroatien



In Kroatien treffen sich die beiden Weltreisenden auf einer verlassenen Insel zum ultimativen Länderduell, bei dem Teamgeist und Taktik gefragt sind. "Team Joko" tritt gegen "Team Klaas" im feinsten Zwirn im Gotcha an. Allerdings wird nicht mit Farbkugeln gespielt, sondern in einer spezillen "Duell um die Welt"-Variante: mit Betäubungspfeilen.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 19.11.2017 (vorläufig gewichtet: 18.11.2017)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2